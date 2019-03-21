ФБР присоединилось к уголовному делу по сертификации Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-21T12:31:38+03:00

Американское Федеральное бюро расследований будет играть вспомогательную роль в проверке законности разрешения на полеты самолетов данной модели

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Федеральное бюро расследований США (ФБР) присоединилось к уголовному расследованию о законности решения американского Федерального управления гражданской авиации FAA вынести разрешения на полеты Boeing 737 MAX.

Издание Seattle Times со ссылкой на источники сообщает, что ФБР будет исполнять вспомогательную функции в расследовании, которое ведет Департамент транспорта. Выяснением обстоятельств выдаче сертификации лайнерам данной модели Boing занимается отдел Министерства юстиции США, которое и контролирует расследование.

Американская корпорация Boeing отказалась от комментариев.

Ранее kp.ru сообщал, что Минтранс приступил к проверке сертификации Boeing 737 MAX, чтобы выяснить законность действий FAA.

Напомним, 10 марта текущего года самолет данной модели потерпел крушение недалеко от аэропорта столицы Эфиопии. Жертвами стали 157 человек. Ранее такой Boeing 737 MAX разбился в Индонезии. После происшествия в Эфиопии ряд стран и авиакомпаний временно отказались от использования данных самолетов. Многие эксперты считают, что причиной трагедии особенности системы управления Boeing 737 MAX.

ИСТОЧНИК KP.RU