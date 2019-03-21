2019-03-21T12:50:59+03:00
Политика

США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35

Ранее Соединенные Штаты призывали Анкару отказаться от покупки российских С-400, пригрозив санкциями и отказе в продажи военных самолетов данной модели
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон может приостановить подготовку к поставкам Анкаре истребителей F-35, что будет определённым сигналом для турецкой стороны. Соответствующие заявление сделала исполняющий обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.

«Постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они в конечном итоге возьмут самолеты на попечение», - сказала Уилбаргер агентству Рейтер, комментируя действия Турции.

Помощник Миноброны добавила, что США может приостановить «еще много всего», чтобы направить Турции сигнал.

Ранее kp.ru сообщал, что в конце 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Россия пошла навстречу Турции как в вопросах цены, так и по срокам.

Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В том числе и отменой поставок истребителей F-35. В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что Анкара не собирается уступать Вашингтону в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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