США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35
Вашингтон может приостановить подготовку к поставкам Анкаре истребителей F-35, что будет определённым сигналом для турецкой стороны. Соответствующие заявление сделала исполняющий обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
«Постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они в конечном итоге возьмут самолеты на попечение», - сказала Уилбаргер агентству Рейтер, комментируя действия Турции.
Помощник Миноброны добавила, что США может приостановить «еще много всего», чтобы направить Турции сигнал.
Ранее kp.ru сообщал, что в конце 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Россия пошла навстречу Турции как в вопросах цены, так и по срокам.
Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В том числе и отменой поставок истребителей F-35. В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что Анкара не собирается уступать Вашингтону в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов.
ИСТОЧНИК KP.RU