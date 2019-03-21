2019-03-21T12:54:58+03:00
Политика

Глава МИД России впервые в истории дипломатических отношений посетит Сан-Марино

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита встретится с госсекретарем по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци
Марина ВЕНЦОВА
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Лавров находится с официальном визитом в Сан-МариноЛавров находится с официальном визитом в Сан-МариноФото: REUTERS
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В четверг глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров находится в Сан-Марино. Это его первый официальный визит в страну за всю историю двухсторонних дипломатических отношений меду странами.

В ходе визита российский министр намерен обсудить с государственным секретарем по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци двусторонние отношения между странами в сфере политики, экономики и культуры. Кроме того, стороны планируют затронуть вопросы международной повестки дня, которые представляют взаимный интерес.

Глава МИД России также выступит в Большом Генеральном совете Сан-Марино (однопалатном парламенте), передает ТАСС.

Лавров прибыл в Сан-Марино из Женевы, где принял участие в пленарном заседании Конференции по разоружению. Главы внешнеполитических ведомств России и Сан-Марино последний раз встречались сентябре 2017 года на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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