2019-03-21T12:54:15+03:00
Политика

Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию

Такая договоренность была достигнута между руководителями двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевНовый президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: REUTERS
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Новый президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев посетит Россию уже в самое ближайшее время. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора политика с бывшим лидером республики Нурсултаном Назарбаевым и главой РФ Владимиром Путиным.

На сайте пресс-службы Кремля сообщается, что в ходе беседы российский президент тепло поздравил Токаева со вступлением в должность и пожелал ему дальнейших успехов.

Назарбаева же он поблагодарил за огромной вклад в развитие союзнических отношений между странами и реализацию проекта евразийской интеграции. Была высказана уверенность в том, что политик продолжит участвовать в работе по укреплению союзничества РФ и Казахстана, но уже будучи председателем Совета Безопасности республики.

"Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнёрских российско-казахстанских связей и организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколькими днями ранее Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном сложении своих полномочий в качестве президента Казахстана. Сайт kp.ru писал о том, что уже в среду, 20 марта, его место занял Касым-Жомарт Токаев, ранее являвшийся председателем Сената парламента.

Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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