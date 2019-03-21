Дан ответ на обвинения, что «Белоруссия подрывает таможенное пространство ЕАЭС»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-21T13:35:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщил в эксклюзивном интервью «КП» председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (главного координационного органа Евразийского экономического союза) Тигран Саркисян — ЕАЭС ведёт работу по выявлению фактов нарушения его таможенных норм (в чём, например, некоторые эксперты последнее время обвиняют Белоруссию):

— У нас есть специальная «Белая книга», где фиксируются все препятствия и проблемы на нашем общем пространстве. И они не носят какой-то «белорусский характер»: трудности есть во всех пяти странах. Было бы правильнее говорить о некоторых бизнесменах (в том числе из Белоруссии, России, других государств ЕАЭС), которые находят пути для обогащения, — сказал нам Саркисян.

Также собеседник «КП» прокомментировал утверждения ряда публицистов, будто Минск, пользуясь единым таможенным пространством ЕАЭС, якобы «подрывает» его с помощью контрабанды санкционных продуктов из ЕС (когда, например, ставшая гериней анекдотов «белорусская креветка» всплывает в Минском море и оттуда распространяется по всему Евразийскому Союзу):

— Вы это вообще некорректно говорите — «белорусские креветки». А кто их реализует на территории России? Во многих случаях оптовые покупатели и торговые сети знают, откуда появились ограниченные к ввозу товары, и не стесняются на них зарабатывать. Но, повторю, мы отслеживаем такие проблемы, фиксируем их, начинаем решать, — сообщил нам Саркисян.

Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — наднациональное объединение пяти стран СНГ: туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Цель этого проекта — углубление экономической интеграции, снятие таможенных барьеров и развитие взаимной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU