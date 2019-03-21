2019-03-21T13:35:47+03:00
Политика

Дан ответ на обвинения, что «Белоруссия подрывает таможенное пространство ЕАЭС»

Сложные моменты работы ЕАЭС прокомментировал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран СаркисянПредседатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран СаркисянФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

Как сообщил в эксклюзивном интервью «КП» председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (главного координационного органа Евразийского экономического союза) Тигран СаркисянЕАЭС ведёт работу по выявлению фактов нарушения его таможенных норм (в чём, например, некоторые эксперты последнее время обвиняют Белоруссию):

— У нас есть специальная «Белая книга», где фиксируются все препятствия и проблемы на нашем общем пространстве. И они не носят какой-то «белорусский характер»: трудности есть во всех пяти странах. Было бы правильнее говорить о некоторых бизнесменах (в том числе из Белоруссии, России, других государств ЕАЭС), которые находят пути для обогащения, — сказал нам Саркисян.

Также собеседник «КП» прокомментировал утверждения ряда публицистов, будто Минск, пользуясь единым таможенным пространством ЕАЭС, якобы «подрывает» его с помощью контрабанды санкционных продуктов из ЕС (когда, например, ставшая гериней анекдотов «белорусская креветка» всплывает в Минском море и оттуда распространяется по всему Евразийскому Союзу):

— Вы это вообще некорректно говорите — «белорусские креветки». А кто их реализует на территории России? Во многих случаях оптовые покупатели и торговые сети знают, откуда появились ограниченные к ввозу товары, и не стесняются на них зарабатывать. Но, повторю, мы отслеживаем такие проблемы, фиксируем их, начинаем решать, — сообщил нам Саркисян.

Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — наднациональное объединение пяти стран СНГ: туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Цель этого проекта — углубление экономической интеграции, снятие таможенных барьеров и развитие взаимной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков назвал основные критерии отбора врио губернаторов регионов
Защита Арашукова обжаловала его отстранение от должности сенатора
Губернатор Мурманской области попросила президента о досрочной отставке
Мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Завершился Чемпионат России по гонкам на собачьих упряжках
В Китае ученые клонировали гениальную собаку-детектива
Эксперт: запрет продажи крепкого алкоголя с 21 года положительно повлияют на экономику
Госдума в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулах
За минувший год ущерб от коррупции военнослужащих в РФ вырос до 7 млрд рублей
В Евразийском Союзе отменят роуминг
Каждый третий россиянин столкнулся с нарушением потребительских прав в 2018 году
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении первого замглавы подмосковного Чехова
Глава МИД России впервые в истории дипломатических отношений посетит Сан-Марино
Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию
США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35
За географией передвижения всех авто по стране будут следить
Мощный взрыв прогремел на территории химического парка в Китае
ФБР присоединилось к уголовному делу по сертификации Boeing 737 MAX
Синоптики прогнозируют, что лето 2019 года будет теплее обычного
НАТО готовится к размещению большого числа ядерных ракет РФ в Европе
В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита
На Бали мощная волна сбила туристку с утеса
Власти Украины внесли Володина в санкционный список
Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео
Из банковской ячейки в центре Москвы пропали почти 28 млн рублей