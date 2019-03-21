СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-21T13:13:43+03:00

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша, который подозревается в превышении должностных полномочий.

СК сообщает, что чиновника подозревают в том, что в 2015 году продал муниципальное здание лицу без торгов и аукциона, а также предоставил по данной сделки рассрочку выплаты сроком на 10 лет, однако законодательством РФ предусмотрен срок не более трех лет. При этом сообщается, что деньги в бюджет не поступали.

Ранее сообщалось, что он был задержан оперативниками ФСБ в здании администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698471" frameborder="0"></iframe> СК РФ возбудил уголовное дело в отношении первого замглавы подмосковного Чехова о превышении должностных полномочий.

В конце января этого года kp.ru сообщал, что в подмосковном Чехове на взятках поймали двух Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. Они были задержаны. Оба теперь фигуранты уголовного дела по взяткам. Обыски провели не только на рабочих местах подозреваемых, но и у их начальников, включая главу полиции. По данным следствия, начальник чеховского отделения по борьбе с организованной преступностью в декабре прошлого года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU