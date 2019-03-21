2019-03-21T13:33:36+03:00
Общество

Каждый третий россиянин столкнулся с нарушением потребительских прав в 2018 году

Чаще всего люди жалуются на продажу товаров с истекшим сроком годности или на их ненадлежащее качество
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более трети россиян заявили о нарушениях своих потребительских правБолее трети россиян заявили о нарушениях своих потребительских правФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более трети россиян (37%) столкнулись с нарушением потребительских прав в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, если люди и сталкивались с нарушениями своих прав, то в большинстве случаев (30%) это было лишь один или два раза. Регулярные же жалобы от одного и того же человека поступали лишь в 4% случаев. Причем, чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители замечают недостатки, особенно это относится к городам-миллионникам.

В основном у россиян возникают претензии к товарам с истекшим сроком годности (47% в 2019 году против 40% в 2010 г.) и их ненадлежащему качеству (40%). Также многих (33%) покупателей обсчитывают и обвешивают или относятся к ним недостаточно внимательно и компетентно (32%), а каждый четвертый опрошенный хоть раз сталкивался с необоснованным завышением цен. Причем с 2010 года таких людей стало на 13% больше.

На сайте ВЦИОМ уточняется, что большинство респондентов (69%) знают о предоставлении государством защиты потребительских прав граждан, но вот содержание этих законов представляют лишь в общих чертах. Доля же тех, кто совсем не понимает, куда обращаться при выявлении нарушений снизилась с 38% в 2010 году до 8%.

Ранее "КП" писала о том, что даже навязывание страховки является нарушением прав потребителей и рассказала, как защитить себя в таком случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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