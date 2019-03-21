Госдума в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулах

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-21T13:50:27+03:00

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Государственная дума приняла законопроект о предоставлении так называемых ипотечных каникул тем заемщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Документ был одобрен депутатами в первом чтении в ходе заседания в четверг, 21 марта.

В нем прописываются все возможные жизненные трудности, которые являются достаточным основанием для предоставления полугодовой отсрочки по выплатам или временного уменьшения их размера. К ним относится потеря кормильца, работы или получение инвалидности.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально планировалось распространить действие ипотечных каникул лишь на те договоры, которые будут заключены после вступления закона в силу, однако президент РФ Владимир Путин поручил включить сюда и уже выданные кредиты. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что соответствующую поправку подготовят ко второму чтению проекта.

"Мы рассчитываем, что он будет принят до конца апреля и вступит в действие со второй половины текущего года", - цитирует РИА Новости депутата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693015" frameborder="0"></iframe> Путин о снижении ставок по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU