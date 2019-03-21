Мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-21T14:00:10+03:00

Член Центризбиркома Евгений Шевченко сообщил, что это произойдет в «разумные сроки»

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Представитель Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко сообщил, что мандат депутата Государственной Думы, который стал вакантным в связи со смертью Жореса Алферова, будет передан депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

"ЦИК будет действовать, исходя из норм федерального законодательства, и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму... Это Петр Петрович Медведев, депутат ЗакС Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ", - приводит его слова РИА Новости.

Известный советский и российский учёный, лауреат Нобелевской премии по физике, депутат ГД, как ранее писал сайт kp.ru, умер 2 марта на 89-м году жизни. Как рассказала главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава, причиной смерти Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU