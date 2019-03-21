2019-03-21T13:59:11+03:00
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Новым руководителем региона назначен руководитель «Т-Плюс» Денис Паслер
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании «Т-Плюс» Дениса Паслера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Принять отставку губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области».

Юрий Берг отметил, что у нового главы региона будет достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность до единого дня голосования, 8 сентября 2019 года.

«До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность. Обещаю, что на каких бы постах мне ни пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков», - отметил бывший губернатор.

Путин уже встретился с новым руководителем региона.

Денис Паслер — молодой управленец (40 лет). Родился, учился и работал в Свердловской области. Имеет большой опыт государственного управления на региональном уровне: в течение четырех лет возглавлял правительство Свердловской области. В последнее время руководил энергетической компанией «Т-Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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