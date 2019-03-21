2019-03-21T14:02:00+03:00
Политика

Губернатор Мурманской области попросила президента о досрочной отставке

Новым главой региона назначен замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В четверг губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила, что попросила президента России о досрочной отставке. При этом обратила внимание журналистов, что решение она приняла самостоятельно.

«Не увольняют, я приняла добровольное решение, - сказала она. - Причины, семь лет - серьезный срок. Есть усталость. Посоветовалась с семьей, приняли такое решение», - сообщила экс-губернатор.

При этом Марина Ковтун напомнила, что за время ее работы региону удалось достичь определенных успехов.

«В сфере продвижения туризма, также мы подаем пример регионам в соцполитике», - сказала она, добавив, что «новому правительству и главе региона предстоит получать дивиденды с того, что было заложено».

Политик также выразила благодарность жителям региона.

«За семь лет я получила 12 тыс. писем от северян, на них ответила - спасибо людям за поддержку», - сказала губернатор.

Президент России Владимир Путин провел 21 марта рабочую встречу с Андреем Чибисом, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы президент заявил о своем решении назначить Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

Андрей Чибис родился в Чебоксарах в 1979 году. Окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». Политическая карьера началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем — начальником экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики.

С декабря 2013 года занимал должность замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В октябре 2014-го был назначен на пост главного государственного жилищного инспектора РФ. В декабре 2015 года избран членом бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической комиссии ООН. Новый глава Мурманской области обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школе госуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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