2019-03-21T14:22:55+03:00
Политика

Песков назвал основные критерии отбора врио губернаторов регионов

В данном случае связь с конкретным субъектом России не играет решающей роли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Временно исполняющими обязанности губернаторов регионов становятся люди из президентского резерва, которые уже имеют опыт руководства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как происходит назначение врио на места подавших в отставку глав российских субъектов.

"Общая система отбора такова, что они все так или иначе находятся в обойме президентского резерва. Дополнительный критерий — участие в работе федеральных или региональных органов власти, связь с регионом при этом не играет решающей роли", - рассказал представитель Кремля.

При этом в качестве примера он привел Андрея Чибиса, который не имеет никакого отношения к Мурманской области, но теперь является временно исполняющим обязанности этого региона, поскольку, в целом, имеет огромный опыт работы в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"Это очень важно для любого региона, чтобы в нем работал такой специалист", - цитирует ФАН Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что за несколько последних дней свои посты покинули многие губернаторы, например, главы Оренбургской области и Калмыкии Юрий Берг и Алексей Орлов.

Экс-глава Калмыкии о своём уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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