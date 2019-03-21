Песков назвал основные критерии отбора врио губернаторов регионов
Временно исполняющими обязанности губернаторов регионов становятся люди из президентского резерва, которые уже имеют опыт руководства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как происходит назначение врио на места подавших в отставку глав российских субъектов.
"Общая система отбора такова, что они все так или иначе находятся в обойме президентского резерва. Дополнительный критерий — участие в работе федеральных или региональных органов власти, связь с регионом при этом не играет решающей роли", - рассказал представитель Кремля.
При этом в качестве примера он привел Андрея Чибиса, который не имеет никакого отношения к Мурманской области, но теперь является временно исполняющим обязанности этого региона, поскольку, в целом, имеет огромный опыт работы в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
"Это очень важно для любого региона, чтобы в нем работал такой специалист", - цитирует ФАН Пескова.
Сайт kp.ru писал о том, что за несколько последних дней свои посты покинули многие губернаторы, например, главы Оренбургской области и Калмыкии Юрий Берг и Алексей Орлов.
Экс-глава Калмыкии о своём уходе.
ИСТОЧНИК KP.RU