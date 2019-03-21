Назарбаев не советовался с Путиным перед отставкой, отметили в Кремле

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-21T14:33:17+03:00

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Покинувший пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев не советовался с президентом России Владимиром Путиным относительно кандидатуры своего преемника. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Назарбаев в силу сложившихся отношений между Россией и Казахстаном только проинформировал президента РФ о своем решении.

"Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после телефонного разговора", - так Песков ответил на вопрос о том, обсуждал ли Назарбаев с Путиным кандидатуру своего преемника.

Пресс-секретаря президента России назвал это данью "особым союзническим, дружественным отношениям" двух стран.

Нурсултан Назарбаев 19 марта, как ранее писал сайт kp.ru, обратился к народу своей страны и объявил о том, что принял решение уйти в отставку. Новым главой государства стал спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

ИСТОЧНИК KP.RU