СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-21T14:39:59+03:00

Ранее глава ведомства Петер Сийярто признался, что Будапешт не досчитался около $7 млрд из-за экспортных ограничений

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, что сначала введения экспортных ограничений на торговлю с РФ его страна потеряла около 7 миллиардов долларов.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал данное высказывание главы ведомства, отметив, что сейчас лишь немногие европейские государства могут столь открыто выражать свое недовольство антироссийской политикой, а не просто "косо смотреть".

"И если в Старой Европе недовольство бизнеса пытаются погасить компенсациями от государства, то Венгрия, что называется, бьёт кулаком по столу, я бы сказал — это будапештский демарш", — цитирует телеканал RT Бальбека.

Однако, по мнению депутата, сейчас большинство стран ЕС, даже "извиваясь в санкционной петле", не станет требовать отмены санкций против России, поскольку находится в финансовой зависимости от Германии.

Сайт kp.ru писал о том, что Сийярто неоднократно критиковал антироссийскую политику Запада и называл бессмысленными многочисленные ограничительные меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694937" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о санкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU