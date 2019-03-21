В Госдуме оценили заявление МИД Венгрии о потерях из-за антироссийских санкций
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о том, что сначала введения экспортных ограничений на торговлю с РФ его страна потеряла около 7 миллиардов долларов.
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал данное высказывание главы ведомства, отметив, что сейчас лишь немногие европейские государства могут столь открыто выражать свое недовольство антироссийской политикой, а не просто "косо смотреть".
"И если в Старой Европе недовольство бизнеса пытаются погасить компенсациями от государства, то Венгрия, что называется, бьёт кулаком по столу, я бы сказал — это будапештский демарш", — цитирует телеканал RT Бальбека.
Однако, по мнению депутата, сейчас большинство стран ЕС, даже "извиваясь в санкционной петле", не станет требовать отмены санкций против России, поскольку находится в финансовой зависимости от Германии.
Сайт kp.ru писал о том, что Сийярто неоднократно критиковал антироссийскую политику Запада и называл бессмысленными многочисленные ограничительные меры.
Мария Захарова - о санкциях.
ИСТОЧНИК KP.RU