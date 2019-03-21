Жители Нурсултана продолжать называть себя астанчанами

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-21T14:54:05+03:00

Руководитель администрации столицы Казахстана заявил, что это уже устоявшийся термин [видео]

Изменить размер текста: A A

Жители столицы Казахстана останутся астанчанами, несмотря на переименование города в Нурсултан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующие заявление сделал руководитель администрации Астаны Бахыт Султанов.

«Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей родины будет носить имя основоположника современного Казахстана», - сказал Султанов. «При этом мы - все жители столицы - остаемся астанчанами» - добавил он. По словам руководителя администрации «это уже устоявшийся термин».

Султанов отметил, что сама инициатива переименования является выражением благодарности народа Назарбаеву за «реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы», сообщает ТАСС.

Напомним, власти Казахстана приняли решение о переименовании столицы 20 марта. Султанов тогда заявил о том, что это «подчеркнет величие политической мудрости» первого президента. С инициативой о переименовании столицы ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в память о Назарбаеве, ушедшему в отставку после 29 лет руководства страной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698113" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU