Китай объявил о начале строительства первой национальной плавучей АЭС

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-21T14:57:58+03:00

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Китайская государственная ядерная корпорация займется строительством первой в республике плавучей атомной электростанции. Начало работ запланировано на 2019 год. Бюджет проекта составит около 14 млрд юаней или 2,1 млрд долларов.

Ожидается, что океаническая платформа с энергоблоками будет компактной и одновременно сейсмоустойчивой. При этом она не должна наносить вред окружающей среде.

"Эта плавучая АЭС <..> предназначена для поставки электроэнергии в места добычи на шельфах, а также на отдаленные острова", - рассказал глава Института атомной энергетики КНР Ло Ци.

Между тем, согласно данным ECNS, запуск этой электростанции состоится не раньше 2021 года.

Сайт kp.ru писал о том, что первая плавучая АЭС в мире была построена в России. В ноябре прошлого года компания "Росэнергоатом" успешно запустила реактор атомного энергоблока "Академика Ломоносова", и сейчас продолжаются испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU