Китай объявил о начале строительства первой национальной плавучей АЭС
Китайская государственная ядерная корпорация займется строительством первой в республике плавучей атомной электростанции. Начало работ запланировано на 2019 год. Бюджет проекта составит около 14 млрд юаней или 2,1 млрд долларов.
Ожидается, что океаническая платформа с энергоблоками будет компактной и одновременно сейсмоустойчивой. При этом она не должна наносить вред окружающей среде.
"Эта плавучая АЭС <..> предназначена для поставки электроэнергии в места добычи на шельфах, а также на отдаленные острова", - рассказал глава Института атомной энергетики КНР Ло Ци.
Между тем, согласно данным ECNS, запуск этой электростанции состоится не раньше 2021 года.
Сайт kp.ru писал о том, что первая плавучая АЭС в мире была построена в России. В ноябре прошлого года компания "Росэнергоатом" успешно запустила реактор атомного энергоблока "Академика Ломоносова", и сейчас продолжаются испытания.
ИСТОЧНИК KP.RU