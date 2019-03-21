2019-03-21T15:19:32+03:00
В мире

В конце апреля премьер Японии намерен посетить США

Лидеры двух стран обсудят саммит США - КНДР в Ханое и двусторонние торговые отношения
Марина ВЕНЦОВА
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Премьер Японии намерен в конце апреля посетить СШАПремьер Японии намерен в конце апреля посетить СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить с официальным визитом в конце апреля Соединенные Штаты для проведения переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. В настоящий момент данный визит по запросу японской стороны находится на согласовании.

Япония в ходе переговоров намерена обсудить вторую встречу Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась в феврале. Кроме того, Токио планирует обсудить двусторонние торговые отношения. В рамках этой проблематики уже в апреле должны возобновиться переговоры между министром по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, передает ТАСС.

В том случае, если визит получится согласовать, то лидеры Японии и США за период с апреля по июнь текущего года смогут провести сразу три встречи. Первая из них должна состояться в мае, когда Трамп совершит государственный визит в Японию и первым встретится с новым японским императором, который вступит на престол в начале мая. В июне планируется приезд американского президента в Японию для участия в саммите G20 в Осаке.

Последняя встреча лидеров двух стран состоялась в ноябре 2018 года на саммите G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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