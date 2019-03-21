СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-21T15:27:38+03:00

В Москву приехал один из помощников Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Северокорейские СМИ уточнили, что эта поездка может указывать на подготовку визита лидера КНДР в Россию

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В Москве с деловым визитом находится один из помощников лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон. Об этом сообщает корейское агентство "Ренхап".

Ким Чхан Сон, который является фактическим главой администрации северокорейского лидера, прибыл в Россию еще во вторник. В настоящее время его визит в РФ продолжается.

Северокорейские СМИ уточнили, что эта поездка может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына в Москву

- Этот визит указывает на то, что Пхеньян, возможно, готовится к проведению первого визита Кима в Россию с момента прихода к власти, так как данное официальное лицо (Ким Чхан Сон) отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны, - прокомментировало агентство.

Ранее сайт kp.ru писало том, что в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын поздравили друг друга с 70-летием дипотношений. Главы России и КНДР обменялись поздравительными телеграммами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU