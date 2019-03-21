В Москву приехал один из помощников Ким Чен Ына
В Москве с деловым визитом находится один из помощников лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон. Об этом сообщает корейское агентство "Ренхап".
Ким Чхан Сон, который является фактическим главой администрации северокорейского лидера, прибыл в Россию еще во вторник. В настоящее время его визит в РФ продолжается.
Северокорейские СМИ уточнили, что эта поездка может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына в Москву
- Этот визит указывает на то, что Пхеньян, возможно, готовится к проведению первого визита Кима в Россию с момента прихода к власти, так как данное официальное лицо (Ким Чхан Сон) отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны, - прокомментировало агентство.
Ранее сайт kp.ru писало том, что в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын поздравили друг друга с 70-летием дипотношений. Главы России и КНДР обменялись поздравительными телеграммами.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU