Лондон запустит спецплан на случай Brexit без сделки

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-21T15:28:20+03:00

Меры «оперативного управления» вступят в силу, если дата выхода Великобритании из ЕС не будет продлена

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Правительство Великобритании разработало специальный план «оперативного управления» на случай выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки. Он вступит в силу 25 марта в случаи отсутствия договора о продлении даты Brexit

Со ссылкой на представителей правительства газета Financial Times заявляет, что разработанный план назван Operation Yellowhammer и представляет систему «оперативного управления». Он задействует около 5 тыс. человек и призван предотвратить такие последствия Brexit без сделки как нехватку продовольствия, топлива, ресурсов. План связывает несколько министерств, которые должны будут тесно взаимодействовать в «оперативном управлении».

Как сообщает Financial Times министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Стивена Баркли в письме коллегам по Кабинету министров указал на то, что «оперативно-командные структуры Yellowhammer будут полностью задействованы 25 марта», при условии отсутствия согласования новой даты выхода Великобританией из ЕС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения.

Напомни, сайт kp.ru писал, что премьер-министр Великобритании направила Евросоюзу официальный запрос с просьбой продлить срок переговоров по Brexit на три месяца – до 30 июня. Однако решение о продление может быть достигнуто только при условии консенсуса всех 27 стран-членов ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU