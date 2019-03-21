В Кремле рассказали о содержании послания Путина Асаду

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-21T16:39:55+03:00

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не ответил, обсуждалась ли главами двух государств ситуация в Идлибе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, о чем шла речь в послании главы РФ Владимира Путина сирийскому лидеру Башару Асаду, которое было передано на этой неделе. По его словам, в документе был изложен ряд вопросов двусторонних отношений и урегулирования в Сирии.

"В послании говорилось о двусторонних российско-сирийских отношениях, а также о процессе политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии. Это все, что я могу вам сказать", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, шла ли речь в письме о ситуации вокруг Идлиба.

Ранее сайт kp.ru писал, что министр обороны России Сергея Шойгу находится с визитом в Сирии. В Дамаске генерал российской армии провел встречу с президентом арабской республики Башаром Асадом и передал ему послание от главы РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU