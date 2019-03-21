2019-03-21T15:42:20+03:00
Общество

За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 100 тысяч рублей

Наказание за ущемление прав социально незащищенных людей утвердят в правительстве
Елена АКИМОВА
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За дискриминацию инвалидов должностных лиц будут штрафоватьЗа дискриминацию инвалидов должностных лиц будут штрафоватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство приняло решение ужесточить наказание для должностных и юридических лиц, которые ущемляют права инвалидов. За дискриминацию людей с ограниченными возможностями здоровья первые будут платить штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, а вторые от 50 до 100 тысяч рублей. Действовать новое правило будет в том случае, если инвалид не может купить определенный товар или получить услугу из-за проблем со здоровьем, а помощи от работников не получает. Документ был разработан Минтруда и социальной защиты.

В бумагах уточняется, что основой будет помощь инвалидам и если, например, работник магазина отказывается показать товар с верхней полки инвалиду-колясочнику, то будет применяться наказание. Авиакомпании тоже обязаны пересмотреть свое отношение к людям с ограниченными возможностями.

Заступаться за пострадавших будет Роспотребнадзор. Ведомство получит право наказывать бизнес и нерадивый персонал. Для того в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесут поправки за отказ в предоставлении в удобной форме товаров или услуг для такой категории граждан. Изменения коснутся статьи 14.8 КоАП.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2018 год, в России насчитывается 12,1 млн людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, как в 2019 году инвалидам получить все положенные им услуги. Полезные советы дали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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