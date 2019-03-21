2019-03-21T15:57:12+03:00
В мире

Британский сайт с петицией об отмене Brexit "сломался" из-за наплыва пользователей

За сутки количество подписавших документ превысило 600 тысяч
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Британский сайт с петицией об отмене Brexit "сломался" из-за наплыва пользователейБританский сайт с петицией об отмене Brexit "сломался" из-за наплыва пользователейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский правительственный сайт временно прекратил свою работу из-за технических трудностей, которые возникли в тот момент, когда тысячи пользователей пытались подписать на нем петицию за отмену Brexit.

Документ, размещенный на сайте начал собирать большое количество подписей в среду вечером со скоростью около 1,5 тысячи голосов в минуту. В результате количество подписавшихся превысило 600 тысяч.

Однако уже на следующий день около 11 часов утра по местному времени на правительственном сайте произошел крупный сбой. Сообщалось, что веб-страница недоступна и пользователи могут попытаться зайти на нее позже, сообщает издание Guardian.

На данный момент работа сайта пока нестабильна, однако петицию подписали уже около 750 тысяч человек.

- Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС,- сказано в петиции на правительственном сайте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что что 30 июня – это крайний срок Brexit. По словам британского премьера, она готова работать «день и ночь», чтобы страна вышла из ЕС вовремя.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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