Британский сайт с петицией об отмене Brexit "сломался" из-за наплыва пользователей
Британский правительственный сайт временно прекратил свою работу из-за технических трудностей, которые возникли в тот момент, когда тысячи пользователей пытались подписать на нем петицию за отмену Brexit.
Документ, размещенный на сайте начал собирать большое количество подписей в среду вечером со скоростью около 1,5 тысячи голосов в минуту. В результате количество подписавшихся превысило 600 тысяч.
Однако уже на следующий день около 11 часов утра по местному времени на правительственном сайте произошел крупный сбой. Сообщалось, что веб-страница недоступна и пользователи могут попытаться зайти на нее позже, сообщает издание Guardian.
На данный момент работа сайта пока нестабильна, однако петицию подписали уже около 750 тысяч человек.
- Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС,- сказано в петиции на правительственном сайте.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что что 30 июня – это крайний срок Brexit. По словам британского премьера, она готова работать «день и ночь», чтобы страна вышла из ЕС вовремя.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
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