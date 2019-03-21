2019-03-21T16:01:19+03:00
В мире

В Норвегии открылся самый большой в мире подводный ресторан

Заведение располагается на глубине пять метров
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: SnøhettaФото: Snøhetta
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В маленьком норвежском городке Линнеснес открылся самый большой в мире подводный ресторан. Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

Ресторан под названием "Under" представляет собой небольшой тоннель, постепенно уходящий под воду. Начиная со входа на стенах развешены информационные таблички, рассказывающие о местном подводном мире. Далее тоннель ведет в зал ресторана, располагающийся на глубине пять метров. Там посетители могут не только вкусно поесть, но и полюбоваться морской фауной через большое панорамное окно.

Меню ресторана изобилием не отличается, в основном оно состоит только из морепродуктов.

Заведение может вместить не более сорока человек. А количество желающих зашкаливает, поэтому все места уже забронированы на много месяцев вперед.

Однако позволить себе такой обед сможет далеко не каждый. Средний чек ресторана составляет примерно 200 евро, не считая брони столика, за которую придется отдать ещё около 100 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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