2019-03-21T16:25:33+03:00
Политика

Лавров: действия НАТО у российских границ противоречат принципам неделимости безопасности

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Североатлантический альянс нарушает договоренности, зафиксированных в принятых консенсусом на высшем уровне ОБСЕ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров: действия НАТО у российских границ нарушают принципы неделимости безопасностиЛавров: действия НАТО у российских границ нарушают принципы неделимости безопасностиФото: REUTERS
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Приближением военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам НАТО нарушение принципы неделимости безопасности и усложняет обстановку на нашем континенте. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Большом Генеральном совете Сан-Марино в четверг, 21 марта.

«Не секрет, что обстановка на нашем общем континенте остается сложной. Мы видим, как продолжается курс на наращивание военно-политической активности НАТО, приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам», - заявил глава МИД.

Лавров призвал к соблюдению принципа неделимости безопасности. Он призвал, который альянс активно нарушает. Он напомнил, что договоренность «не укреплять свою безопасность за счет других были зафиксированы в принятых консенсусом на высшем уровне документах ОБСЕ и Совета Россия – НАТО».

Накануне, 20 марта, выступая на конференции по разоружению Лавров указал на опасность разговоров о возобновлении ядерных испытаний и предупредил о возможности вывода в космическое пространство ударных боевых систем, которые свидетельствуют о реальной подрыв соглашений по контролю за вооружениями и угрозе конфликта с применением ядерного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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