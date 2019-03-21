2019-03-21T16:43:32+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали полеты американских бомбардировщиков у границ России

Песков отметил, что "подобные действия со стороны США не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кремле прокомментировали полеты американских бомбардировщиков у границ РоссииВ Кремле прокомментировали полеты американских бомбардировщиков у границ РоссииФото: скриншот видео
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что появление бомбардировщиков США вблизи границ России создает дополнительную напряженность.

- Подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации, - заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление такими действиями Вашингтона, сообщает "РИА-Новости".

Ранее Минобороны опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. По данным авиадиспетчерских ресурсов, судно выполняло имитацию бомбардировки российского флота.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США в конце прошлой недели перебросили шесть своих бомбардировщиков на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании. Предполагается, что сделано это было специально к празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Сопровождение бомбардировщика B-52H ВВС США над водами Балтийского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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