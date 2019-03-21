В Кремле прокомментировали полеты американских бомбардировщиков у границ России
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что появление бомбардировщиков США вблизи границ России создает дополнительную напряженность.
- Подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации, - заявил Песков.
Также пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление такими действиями Вашингтона, сообщает "РИА-Новости".
Ранее Минобороны опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. По данным авиадиспетчерских ресурсов, судно выполняло имитацию бомбардировки российского флота.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США в конце прошлой недели перебросили шесть своих бомбардировщиков на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании. Предполагается, что сделано это было специально к празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
Сопровождение бомбардировщика B-52H ВВС США над водами Балтийского моря.
ИСТОЧНИК KP.RU