В Кремле прокомментировали полеты американских бомбардировщиков у границ России

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-21T16:43:32+03:00

Песков отметил, что "подобные действия со стороны США не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности"

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что появление бомбардировщиков США вблизи границ России создает дополнительную напряженность.

- Подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации, - заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление такими действиями Вашингтона, сообщает "РИА-Новости".

Ранее Минобороны опубликовало видео сопровождения истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. По данным авиадиспетчерских ресурсов, судно выполняло имитацию бомбардировки российского флота.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США в конце прошлой недели перебросили шесть своих бомбардировщиков на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании. Предполагается, что сделано это было специально к празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Сопровождение бомбардировщика B-52H ВВС США над водами Балтийского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU