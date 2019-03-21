2019-03-21T16:59:32+03:00
Общество

Летучие мыши начали мигрировать в Москву

Сотрудник биологического факультета МГУ рассказал о том, стоит ли боятся столичных рукокрылых и с какими проблемами они сталкиваются
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Летучие мыши начали массово мигрировать в МосквуЛетучие мыши начали массово мигрировать в МосквуФото: Андрей МИРЕЙКО
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Последние время летучие мыши массово мигрируют в столицу. Научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Илья Артюшин подтвердил, что в Москве зимуют рукокрылые, они достаточно многочисленны и это давно известно.

«Есть колонии, который известны много лет», - сказал биолог в интервью телеканалу «360».

Артюшин обратил внимание на проблему зимовки животных. По его словам, им не хватает жира, чтобы нормально перезимовать, и весной вылететь, начать охотиться и вести нормальную свою жизнь. Их температура тела равна температуре окружающей среды, а зимой метаболизм замедляется, количество расходуемой энергии падает. Они расходуют накопленный за предыдущий сезон жир, которого не хватает, а его запасы они не могут восполнить.

«У нас есть циклические колебания климата. И я не думаю, что на численности это серьезно отразится. Но это, конечно, не очень хорошо, и из-за этого численность снижается», - заключил он.

Биолог отметил и другие трудности с которыми сталкиваются летучие мыши. Среди них «световое загрязнение», которое сильно вредит им, поскольку рукокрылые становятся более заметны для сов. А стрижка газонов уменьшению кормовой базы для рукокрылых.

Сотрудник МГУ уточнил, что у рукокрылых, как и у других видов, есть тенденция: их ареалы смещаются на север. Он также указал на то, что в Москве есть животные, нехарактерные для нашей фауны, завозные – «кто-то привез и выпустил». В пример он енотов, которых регулярно выбрасывают на улицу.

Он отметил, что летучие мыши, появившиеся в Москве, не так опасны. И если мышь залетела в квартиру, надо просто «открыть побольше двери, окна, чтоб она вылетела».

ИСТОЧНИК KP.RU

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