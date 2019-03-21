Вандалы повредили четыре британские мечети

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-21T17:29:27+03:00

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В ночь на 21 марта неизвестные разбили окна четырех мечетей британского города Бирменгема. На сайте полиции графства Уэст-Мидлендс сообщается, что по факту инцидента началось расследование.

«На данный момент мы не знаем мотивов атак. Что я могу точно сказать, так это то, что мы и контртеррористическое подразделение работаем бок о бок, чтобы найти ответственных», — заявил главный констебль полиции Уэст-Мидлендс Дейв Томпсон.

В заявлении правоохранительных органов сообщается, что о двух случаях вандализма сообщили граждане, рассмотревшие в момент одного из нападений мужчину с кувалдой. Два других случая повреждения мечетей полиция обнаружила во время патрулирования в районе инцидентов.

В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленников. Правоохранительные органы изучают информацию с камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее мир потрясло нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчерча, где 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU