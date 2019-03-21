2019-03-21T17:25:24+03:00
Происшествия

В Китае при взрыве на химзаводе погибли шесть человек

Причина инцидента на данный момент не установлена
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Шесть человек погибли и 30 пострадали в результате крупного взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу.

- По состоянию на 19:00 (14.00 МСК) подтверждено, что шесть человек погибли, еще 30 серьезно пострадали, есть еще пострадавшие с незначительными травмами, - прокомментировали в заявлении правительства города Яньчэн.

Напомним, ранее сообщалось о 12 пострадавших.

К слову, причина взрыва по-прежнему не установлена, ведется расследование. Также пока неясно, какие химикаты взорвались и какие вещества попали в атмосферу. На месте инцидента продолжают работают специалисты, проводящие экологическую экспертизу.

В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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