Правительство продлит соглашение с нефтяными компаниями на 3 месяца
Правительство приняло решение продлить соглашение с российскими нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива еще на 3 месяца, скорректировав ряд обязательств. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.
Сообщение было сделано после совещание премьер-министра России Дмитрия Медведева о направлении развития нефтяного рынка.
Ранее Козак заявил о необходимости корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли России. Тогда он сообщил, что «речь не идет о кардинальных изменениях» и правительство будет рассматривать только «объективную необходимость». Козак также отметил, что Кабмин «постарается отказаться» от ручного управления ценами на нефтепродукты через соглашение с нефтяными компаниями.
Решение правительства было принято всего за 10 дней до истечения срока соглашения с нефтяными компаниями о ценах на топливо. Напомним, что в ноябре прошлого года власти договорились с нефтяными компаниями заморозить цены на бензин. Однако эксперты заявили, что это может быть только временной мерой и 31 марта государству не удастся продлить данное соглашение.
ИСТОЧНИК KP.RU