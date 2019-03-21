2019-03-21T17:47:23+03:00
Спорт

Глава оргкомитета чемпионата Европы – 2020 в РФ прокомментировал назначение Аршавина послом турнира

Алексей Сорокин отметил, что спортсмен «статусный футболист», а от оргкомитета будут свои кандидаты
Елена АКИМОВА
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Андрей Аршавин станет послом от Союза европейских футбольных ассоциаций на предстоящем Чемпионате Ервопы. ФОТО: ФК "Кайрат"Андрей Аршавин станет послом от Союза европейских футбольных ассоциаций на предстоящем Чемпионате Ервопы. ФОТО: ФК "Кайрат"
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Андрей Аршавин был назначен послом предстоящего чемпионата Европы по футболу 2020 года. Его кандидатуру утвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Глава организационного комитета чемпионата Европы-2020 в России Алексей Сорокин объяснил, почему выбрали именно бывшего нападающего «Зенита».

За плечами у Аршавина большая футбольная карьера. Он играл в лондонском «Арсенале» и входил в состав сборной нашей страны.

- Мне сложно комментировать решение за UEFA. Аршавин — статусный футболист, - отметил Сорокин.

Кстати, от Союза будут назначены свои представители, но пока их имена держатся в тайне. Огласить список планируют в ближайшие месяц, сообщает телеканал «360».

Европейское футбольное первенство будет проходить сразу в 12 странах, подобная практика новая. Четыре матча достались России. Все игры примет Санкт-Петербург: три игры групповой стадии и четвертьфинал.

Совсем недавно в личной жизни футболиста произошли изменения: он решил развестись с женой Алисой Казьминой. Брак футболиста Андрея Аршавина и журналистки давно трещал по швам. История любви роковой брюнетки и успешного спортсмена началась в 2013 году. В сентябре 2016 они поженились, в феврале 2017 на свет появилась Есеня. Для футболиста дочка стала четвертым ребенком, для Алисы – третьим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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