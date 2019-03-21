Закон об ипотечных каникулах примут в весеннюю сессию
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин сообщил, что закон, позволяющий отсрочить выплаты по ипотеке людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, будет принят парламентов в весеннюю сессию.
"Закон об ипотечных каникулах будет принят и вступит в силу уже в весеннюю сессию. Закон актуален и важен, об этом свидетельствует и то, что президент РФ дважды в течение месяца инициировал по нему свои предложения", - цитирует его РИА Новости.Недвижимость.
Рябухин напомнил, что впервые идею ипотечных каникул высказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Спикер СФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также группа сенаторов и депутатов поддержали ее и оперативно разработали соответствующий законопроект.
Ранее в четверг сайт kp.ru писал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах.
ИСТОЧНИК KP.RU