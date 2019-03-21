Закон об ипотечных каникулах примут в весеннюю сессию

СЕГОДНЯ 18:28 2019-03-21T18:28:15+03:00

Закон об ипотечных каникулах в РФ будет принят парламентом в весеннюю сессию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин сообщил, что закон, позволяющий отсрочить выплаты по ипотеке людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, будет принят парламентов в весеннюю сессию.

"Закон об ипотечных каникулах будет принят и вступит в силу уже в весеннюю сессию. Закон актуален и важен, об этом свидетельствует и то, что президент РФ дважды в течение месяца инициировал по нему свои предложения", - цитирует его РИА Новости.Недвижимость.

Рябухин напомнил, что впервые идею ипотечных каникул высказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Спикер СФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также группа сенаторов и депутатов поддержали ее и оперативно разработали соответствующий законопроект.

Ранее в четверг сайт kp.ru писал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах.

ИСТОЧНИК KP.RU