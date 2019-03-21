ВВС США: российские Су-27 не отгоняли американский B-52 от границ России
Российские истребители Су-27 не отгоняли американский стратегический бомбардировщик B-52 от границы России над Балтийским морем, и он завершил без помех свое учебно-тренировочное задание. Соответствующие заявление сделала официальный представитель Военно-воздушных сил США в Европе и Африке Рене Питтмэн.
«Пилоты использовали транспондеры и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, и бомбардировщик смог завершить свое задание», - передает слова Пэтмен агентство ТАСС. Она добавила, что взаимодействие между самолетами ВВС США и ВКС России было «обычным».
Пэтмен также заявила, что такие учебно-тренеровчные полеты «укрепляют общую приверженность глобальной безопасности и стабильности».
Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52. Авиадиспетчерских ресурсов говорят о том, что судно выполняло имитацию бомбардировки российского флота.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление бомбардировщиков США вблизи российских границ создает дополнительную напряженность.
Сопровождение бомбардировщика B-52H ВВС США над водами Балтийского моря.
ИСТОЧНИК KP.RU