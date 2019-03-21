2019-03-21T18:06:10+03:00
Политика

Эксперт предположил, что отношения между Польшей и Россией наладятся не скоро

Такой вывод специалист сделал после того, как на Варшава на годовщину начала Второй мировой пригласила Германию вместо России
Елена АКИМОВА
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Эксперт предположил, что отношения между Польшей и Россией наладятся не скороЭксперт предположил, что отношения между Польшей и Россией наладятся не скороФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Отношения между Польшей и Россией не самые теплые. Масла в огонь подлила новость, что на предстоящую годовщину начала Второй мировой войны в Варшаве ждут Германию. Российская сторона приглашения не получила. Это свидетельствует о том, что потепление в отношении между нашей страной и поляками наступит не скоро.

- Поляки давно воспринимают Советский Союз как агрессора. В ближайшее время шансов на потепление отношений нет. Мы почти в одинаковых формулировках обвиняем друг друга в фальсификации истории, каждая сторона имеет некоторые обоснования для этого, комментирует ИА «НСН» старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев.

Эксперт предполагает, что возможно, ситуация несколько улучшится с очередными парламентскими выборами в Польше, но кардинальных перемен ждать не стоит.

Сайт kp.ru писал, что 1 сентября мир отметит скорбную дату: 80-летие самого кровавого конфликта в истории человечества. Подготовка к траурным мероприятиям в польском Гданьске (где раздались первые залпы Второй мировой) ведётся уже сейчас. Однако пригласить ключевого участника антигитлеровской коалиции — Россию, официальная Варшава… забыла. Зато позвала делегацию из Берлина. Хотя Германия, собственно, и выступила агрессором в 1939-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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