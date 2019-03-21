Экс-президент Бразилии Мишель Темер задержан в рамках дела о коррупции
Сотрудники правоохранительных органов Бразилии задержали бывшего президента Бразилии Мишеля Темера в городе Рио-де-Жанейро в рамках расследования дела о коррупции.
По данным портала Globo, задержание экс-главы государства проходило в рамках операции Lava Jato, которую проводили полицейские. Она касается коррупционного скандала в Petrobras.
Ранее сайт kp.ru писал, что по всей Бразилии проходят массовые митинги с требованием импичмента на тот момент президента страны Мишеля Темера. По версии генпрокуратуры страны, он через своего бывшего советника получил взятку в размере 500 тысяч реалов (около 152 тыс. долларов) от президента компании J&F Investimentos S. A. Жоэсли Мендоны Батисты.
Тогда сторонникам его отставки при голосовании в палате депутатов Национального конгресса не удалось набрать две трети голосов, которые требовались для начала уголовного процесса над ним в Верховном суде страны.
ИСТОЧНИК KP.RU