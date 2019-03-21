Измученная жарой коала выгнала австралийского винодела из машины
Жара в Австралии донимает даже привычных к солнцу коал. Одна из представителей данной популяции решила, что неплохо было бы охладиться. Так что припаркованный автомобиль австралийского винодела оказался очень даже кстати: пока машина стояла рядом с виноградником животное забралось внутрь.
Как же коала смогла открыть дверь? Все очень просто – ее не запер сам владелец, чтобы его собака могла выйти из машины в любой момент.
Зверек так разнежился в прохладном кондиционированном воздухе, что не заметил приближения владельца авто. Увидев незваного гостя застал винодел Тим Уитроу был удивлен.
Мужчина хотел было попросить коалу покинуть территорию, но не тут-то было: ни почесывания, ни холодная вода не заставили зверя быстро ретироваться. Коала, конечно же ушла, но была страшно недовольна, что потревожили ее сон и в отместку расцарапала приборную панель, пишет сайт Дни.ру.
Коала выгнала австралийца из машины.
ИСТОЧНИК KP.RU