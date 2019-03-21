2019-03-21T18:24:53+03:00
Общество

Измученная жарой коала выгнала австралийского винодела из машины

Животное воспользовалось тем, что дверь авто была открыта, и забралось внутрь, чтобы насладиться прохладным воздухом [видео]
Елена АКИМОВА
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В Австралии коала забралась в авто, чтобы не находиться на солнцепекеВ Австралии коала забралась в авто, чтобы не находиться на солнцепеке
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Жара в Австралии донимает даже привычных к солнцу коал. Одна из представителей данной популяции решила, что неплохо было бы охладиться. Так что припаркованный автомобиль австралийского винодела оказался очень даже кстати: пока машина стояла рядом с виноградником животное забралось внутрь.

Как же коала смогла открыть дверь? Все очень просто – ее не запер сам владелец, чтобы его собака могла выйти из машины в любой момент.

Зверек так разнежился в прохладном кондиционированном воздухе, что не заметил приближения владельца авто. Увидев незваного гостя застал винодел Тим Уитроу был удивлен.

Мужчина хотел было попросить коалу покинуть территорию, но не тут-то было: ни почесывания, ни холодная вода не заставили зверя быстро ретироваться. Коала, конечно же ушла, но была страшно недовольна, что потревожили ее сон и в отместку расцарапала приборную панель, пишет сайт Дни.ру.

Коала выгнала австралийца из машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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