2019-03-21T18:55:57+03:00
Экономика

Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7%

Больший рост дохода отмечен у госслужащих в субъектах России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Больший рост дохода отмечен у госслужащих в субъектах РоссииБольший рост дохода отмечен у госслужащих в субъектах РоссииФото: Артем ЛЕНЦ
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Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских госслужащих в прошлом году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и теперь составляет 49,4 тыс. рублей. Такие данные приводит Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как сообщает Росстат, среднемесячная зарплата госслужащих в территориальных органах федеральных ведомств выросла на 5,3% и достигла 44,5 тыс. рублей. В субъектах России рост заработной платы оказался намного выше - 12,2% и составил 65,9 тыс. рублей. Доход муниципальных работников органов местного самоуправления увеличилась на 8% до 41,7 тыс. рублей.

В органах исполнительной власти зарплаты увеличились на 7,7%, до 50,9 тыс. рублей. Госслужащие в судах и прокуратуре стали получать больше на 6,5%, 37,3 тыс. В органах законодательной власти рост составил 6,3%, до 72,5 тыс. рублей.

На конец прошлого года в России на должностях муниципальной службы занято 299,8 тыс. человек, в государственных органах РФ на региональном уровне - 691,8 тыс. человек

В конце февраля в Росстате рассчитали из чего состоят доходы россиян. Как выяснилось, почти половина (41,4%) – это зарплата, второй по значимости источник (19,6%) – пенсии. Однако происхождение 26% доходов властям неизвестны и скорее являются черными зарплатами или криминальными деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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