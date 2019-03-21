Семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов провел игру с хоккейной командой из Кении

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-21T20:08:27+03:00

Необычный матч прошел во имя защиты экологии во всем мире

Изменить размер текста: A A

Посол доброй воли ООН в Арктике и Антарктике, семикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов на прошлой неделе побывал в Кении. Там он сыграл в хоккей с местной командой - "Ледяными львами".

К слову, первая международная хоккейная игра в Кении была организована с целью привлечения внимания к изменению климата в стране и во всем мире.

В команде легендарного российского спортсмена, играли посол России в Кении Дмитрий Максимычев, посол Финляндии в Кении Эрик Лундберг, посол Швейцарии в Кении Ральф Хекнер и представители ЮНЕП и ООН. Необычная игра завершилась счетом 10-9 в пользу команды Вячеслава. Фетисов забил решающий гол.

- Каждый - победитель. Потому что эта игра помогает нам рассказать историю о том, как изменение климата влияет на страну и мир, который мы любим, - отметил Бен Азегере, капитан "Ледяных львов".

Хоккейный клуб в Найроби, в составе которого 30 человек, существует уже более 13 лет в единственном в стране комплексе с ледяной ареной.

- Я очень рад, что сыграл с парнями, которые обожают хоккей, наверное, больше, чем кто-либо другой. Они здорово играют, и катание у них отличное. Они на самом деле львы - быстрые и опасные, - с улыбкой прокомментировал Фетисов.

Российский спортсмен подчеркнул, что все люди должны объединиться вокруг ситуации изменения климата - главного вызова человечеству.

Известно, что в 2019 году Фетисов сыграет во имя защиты экологии более, чем в 5 странах, в 2020 году хоккейная игра состоится на Северном полюсе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года стало известно о том, что российский хоккеист Вячеслав Фетисов сыграет в хоккей на Северном полюсе. Таким образом легендарный спортсмен вместе с Русским географическим обществом и Организацией Объединенных Наций хочет привлечь внимание к проблеме таяния льдов в Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU