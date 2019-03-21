Матч Бельгия - Россия: в стартовом составе нашей команды в атаке выйдет Артем Дзюба

СЕГОДНЯ 21:23 2019-03-21T21:23:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 марта, футболисты сборной России проведут свой первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна наши сыграют с Бельгией. Эта игра станет первым из 10 поединков, которые команда Станислава Черчесова проведет в этом календарном году.

Стал известен стартовый состав нашей команды на поединок. В центре поля главная неожиданность - выход в стартовом составе в пару к Головину полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, в атаку же у нас отрядили Артема Дзюбу в одиночестве.

Стартовый состав сборной России: Гилерме, Джикия, Набабкин, Кудряшов, Жирков, Фернандес, Ахметов, Головин, Черышев, Кузяев, Дзюба

Запасные: Лунев, Шунин, Щенников, Беляков, Игнатьев, Семенов, Газинский, Оздоев, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Смолов, Чалов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Старт игры в 22:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU