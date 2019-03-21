Матч Бельгия - Россия: в воротах у бельгийцев появится Куртуа, а капитаном будет Азар

СЕГОДНЯ 21:32 2019-03-21T21:32:59+03:00

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Тренерский штаб сборной Бельгии официально огласил стартовый состав на первый матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сегодня, 21 марта, команда играет у себя дома против сборной России. В атаке у бельгийцев не будет Ромела Лукаку, с капитанской повязкой выйдет на поле Эден Азар, в воротах появится Тибо Куртуа.

Стартовый состав сборной Бельгии на матч против России выглядит так:

1 Куртуа (В)

2 Алдервейрелд

5 Вертонген

6 Дендонкер

8 Тилеманс

10 Азар (К)

14 Мертенс

16 Азар

20 Боята

21 Кастанье

23 Бачуайи

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Старт игры в 22:45 по московскому времени. Матч Бельгия - Россия будет второй встречей первого игрового дня. Ранее Казахстан разгромил дома Шотландию со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU