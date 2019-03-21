Матч Бельгия - Россия: в воротах у бельгийцев появится Куртуа, а капитаном будет Азар
Тренерский штаб сборной Бельгии официально огласил стартовый состав на первый матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сегодня, 21 марта, команда играет у себя дома против сборной России. В атаке у бельгийцев не будет Ромела Лукаку, с капитанской повязкой выйдет на поле Эден Азар, в воротах появится Тибо Куртуа.
Стартовый состав сборной Бельгии на матч против России выглядит так:
1 Куртуа (В)
2 Алдервейрелд
5 Вертонген
6 Дендонкер
8 Тилеманс
10 Азар (К)
14 Мертенс
16 Азар
20 Боята
21 Кастанье
23 Бачуайи
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Старт игры в 22:45 по московскому времени. Матч Бельгия - Россия будет второй встречей первого игрового дня. Ранее Казахстан разгромил дома Шотландию со счетом 3:0.
ИСТОЧНИК KP.RU