Английский суд приостановил разбирательство по "Газпрому" и "Нафтогазу"
Суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины". Такое решение приняли в пятницу, 15 марта.
- Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция), - прокомментировали в "Газпроме".
Напомним, в декабре 2017-го и феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. В итоге суд обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал эти решения в суде шведского округа Свеа, который намерен рассмотреть апелляцию в октябре.
Российская компания подчеркнула, что продолжит защищать свои права.
Однако Украина пытается принудительно взыскать с "Газпрома" средства в разных странах. В июне прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса по просьбе "Нафтогаза" принял приказ об аресте активов "Газпрома" на своей территории, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов. В ходе встречи российская компания уведомила украинских коллег о том, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту.
В здание «Нафтогаза» ворвались люди в масках.
ИСТОЧНИК KP.RU