2019-03-21T23:33:07+03:00
Спорт

Матч Бельгия - Россия: первый тайм поединка выиграли бельгийцы 2:1

На гол Тилеманса наши успели ответить точным ударом Черышева, но затем забил Азар
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев.Денис Черышев.Фото: REUTERS
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В Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна завершился первый тайм матча Бельгия - Россия. Это - первая игра нашей команды в 2019 году и первая же в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

В этой игре счет был открыт на 13-й минуте поединка. Гол в ворота Гилерме забил полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс. Однако наши ответили очень быстро. На 16-й минуте забил Денис Черышев, воспользовавшись ошибкой вратаря бельгийцев Куртуа.

На 45-й минуте, "в раздевалку" нашим поставили пенальти. И Эден Азар был точен с пенальти - 2:1. Первый тайм завершился в пользу бельгийцев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча. Старт игры в 22:45 по московскому времени. Матч Бельгия - Россия будет второй встречей первого игрового дня. Ранее Казахстан разгромил дома Шотландию со счетом 3:0.

Стоит отметить, что сборная России доигрывала первый тайм поединка с заменой - у нас вышел Антон Миранчук вместо получившего травму Далера Кузяева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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