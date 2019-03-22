2019-03-22T00:29:40+03:00
Политика

В Пентагоне признали: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Американский генерал отметил, что укрепление Вооруженных сил РФ осложняет задачу США увеличивать свое влияние в мире
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф ДанфордГлава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф ДанфордФото: REUTERS
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, признал, что Россия не собирается атаковать страны НАТО. По его словам, Москве это просто не выгодно.

По мнению американского генерала, пока нашу страну удается сдерживать обычными средствами вооружений в Европе. При этом он отметил, что укрепление российской армии осложняет Соединенным Штатам выполнять задачу по укреплению своего влияния в мире.

«Русские сейчас разрабатывают потенциал для того, чтобы не дать США возможности воспользоваться преимуществами от альянса с нашими союзниками в Европе, чтобы помешать выполнению наших обязательств в отношении союзников», - заявил Данфорд.

Уточнять, какие именно военные разработки России вызывают наибольшее беспокойство в Пентагоне, генерал отказался, сказав, что в американском Минобороны рассматривают их «в совокупности», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Кто в России не считает угрозой растущую группировку НАТО у наших границ?.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

ИСТОЧНИК KP.RU

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