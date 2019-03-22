Умерла актриса театра и кино Маргарита Жарова

СЕГОДНЯ 02:00 2019-03-22T02:15:53+03:00

Актриса театра и кино Маргарита Жарова скончалась в возрасте 93 лет

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В четверг, 21 марта, в возрасте 93 лет умерла советская и российская актриса театра и кино Маргарита Жарова. О ее смерти сообщил на своем сайте Союз кинематографистов России.

«На 94-м году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Маргарита Жарова – яркая комедийная актриса, много снималась в маленьких ролях и эпизодах», за свою долгую творческую жизнь она сыграла в почти 80 фильмах.

СПРАВКА «КП»

Маргарита Васильевна Жарова (девичья фамилия Иванова) родилась 7 июня 1925 года в Москве, в Сокольниках. В 1944 году поступила во ВГИК, в 1948 году вместе с другими однокурсниками снялась у своего учителя Сергея Герасимова в знаменитой картине «Молодая гвардия», где сыграла Клавдию Ковалёву.

После окончания института Маргарита Васильевна вошла в штат киностудии «Мосфильм», а в 1959 году перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. Среди лучших ролей актрисы называют такие, как Зина в фильме «Доброе утро», жена Бондаренко в картине «К Черному морю», Соня («Неподдающиеся»), Нелька («Карьера Димы Горина»), Ксения Шалова («На семи ветрах»), Глафира («Товарищ Арсений») и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU