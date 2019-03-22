2019-03-22T02:44:59+03:00
Происшествия

В Липецке грузовик столкнулся с железнодорожным составом из локомотива и цистерны с топливом

Пострадал водитель автомобиля, он получил черепно-мозговую травму, но от госпитализации отказался [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Липецке грузовик столкнулся с железнодорожным составомВ Липецке грузовик столкнулся с железнодорожным составомФото: предоставлено очевидцем
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Вечером в четверг, 21 марта, на железнодорожном переезде в Липецке грузовик MAN столкнулся с грузовым железнодорожным составом, состоящим из локомотива и цистерны с топливом. В результате столкновения цистерна опрокинулась, топливо разлилось по дороге.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы случившегося, они же прислали кадры с места событий. Авария произошла на улице Ангарская, 16 а. там сейчас работают сотрудники МЧС.

В результате столкновения цистерна опрокинулась, топливо разлилось Фото: предоставлено очевидцем

В результате столкновения цистерна опрокинулась, топливо разлилосьФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Пострадал водитель грузового автомобиля, он получил черепно-мозговую травму и ушибленные раны, однако от госпитализации отказался.

Авария произошла на улице Ангарская, 16 Фото: предоставлено очевидцем

Авария произошла на улице Ангарская, 16Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

В областном главке МЧС информацию об аварии в Липецке подтвердили, уточнив, что сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 22:40. На месте работают экстренные службы города и пожарные, последствия столкновения пока не до конца ликвидированы. Железнодорожное полотно не повреждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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