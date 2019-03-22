Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

СЕГОДНЯ 03:29 2019-03-22T03:48:47+03:00

Такое решение было принято из-за риска ввоза в Россию санкционной продукции под видом произведенной в Турции

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С пятницы, 22 марта, ввозить турецкие яблоки в Россию через Белоруссию запрещено. Такое решение Россельхознадзор принял из-за того, что под видом сочных плодов из Турции на прилавки российских магазинов может поступить сельскохозяйственная продукция из стран, которые ввели санкции против нашего государства, а потом попали под продуктовое эмбарго.

«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Белоруссию «санкционной» продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок происхождением Турецкая республика из республики Белоруссия», - сообщила журналистам в четверг представитель ведомства Юлия Мелано.

Она отметила, что Россельхознадзор неоднократно напоминал белорусским коллегам о необходимости подтверждать происхождение продукции третьих стран, растаможенной в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Россию, передает Интерфакс.

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ИСТОЧНИК KP.RU