Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
С пятницы, 22 марта, ввозить турецкие яблоки в Россию через Белоруссию запрещено. Такое решение Россельхознадзор принял из-за того, что под видом сочных плодов из Турции на прилавки российских магазинов может поступить сельскохозяйственная продукция из стран, которые ввели санкции против нашего государства, а потом попали под продуктовое эмбарго.
«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Белоруссию «санкционной» продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок происхождением Турецкая республика из республики Белоруссия», - сообщила журналистам в четверг представитель ведомства Юлия Мелано.
Она отметила, что Россельхознадзор неоднократно напоминал белорусским коллегам о необходимости подтверждать происхождение продукции третьих стран, растаможенной в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Россию, передает Интерфакс.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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