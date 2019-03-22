В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-22T07:23:05+03:00

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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, кто в настоящее время имеет право на получение двух пенсий. Во-первых, это участники Великой Отечественной войны и блокадники: они получают пенсию по инвалидности и страховую по старости.

Кроме того, на две выплаты от государства могут рассчитывать граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших на военной службе, а также россияне, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», госслужащие, космонавты и летчики-испытатели.

Помимо этого, право на две пенсии имеют нетрудоспособные члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное облучение, пишет «Российская газета».

Однако в Госдуме хотят расширить список получателей двойных выплат. Так, в нижнюю палату российского парламента уже внесен законопроект, предлагающий выплачивать две пенсии и нетрудоспособным родственникам всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

ИСТОЧНИК KP.RU