Соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин продлят на три месяца

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-22T07:42:38+03:00

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Соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо продлят на три месяца, то есть до лета. Это объясняется тем, что в правительстве решили подстраховаться на случай роста экспортных котировок. К такому выводу приходят эксперты отрасли. Они не видят серьезных причин для такого шага: на сегодняшний день цены на заправках стабильны и биржевые торги проходят в спокойном режиме.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака объясняют, что пока окончательное решение о заморозке не принято. Стороны встретятся до 28 марта и обсудят все вопросы сотрудничества. Соглашение о заморозке выгодно сторонам, так как в случае сбоев поставок на внутренний рынок или скачков цен, правительство обещает ввести заградительные пошлины для нефтекомпаний. Такая мера обойдется нефтяникам в 300 миллиардов рублей, поэтому бизнес готов идти навстречу.

В будущем от пошлин планируют отказаться и разработать другой механизм лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Все, кто получает лицензии должны будут гарантировать поставки определенного объема топлива на рынок, пишет газета «Известия».

Срок действия прошлого соглашения о заморозке цен заканчивается 31 марта. Правительству удалось заморозить оптовые цены на топливо на уровне 1 июня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU