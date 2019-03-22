2019-03-22T07:42:43+03:00
Политика

Помпео заявил, что США накажут всех причастных к аресту секретаря Гуаидо

Госсекретарь уточнил, что речь идет и о тех, кто задерживал Марреро, и о тех, кто отдал это распоряжение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Макл ПомпеоГоссекретарь США Макл ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты привлекут к ответственности всех причастных к аресту секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо – адвоката Роберто Эухенио Марреро. Так заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отметив, что в Вашингтоне знают имена «провинившихся».

«Мы убедимся в том, чтобы их имена знал весь мир, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности этих конкретных людей», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Fox News.

Помпео уточнил, что речь идет не только о непосредственных участниках задержания сторонника Гуаидо, но и о тех, кто отдал распоряжение о его аресте.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 49-летний адвокат Роберто Марреро был арестован в четверг, 21 марта, после обыска в его доме, где правоохранители нашли оружие и крупную сумму денег в иностранной валюте. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что секретарь Гуаидо обвиняется в терроризме.

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Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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