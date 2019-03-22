Губернаторов и министров обяжут хвалить подчиненных

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-22T07:59:33+03:00

Теперь чиновников будут вешать на "доску почета" и вручать им грамоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Минтруд решил наладить систему мотивации чиновников, но без использования средств на поощрения. Для этого в ведомстве разработают специальные рекомендации, которым нужно будет следовать министрам и чиновникам. Они должны будут применять методы нематериального поощрения своих подчиненных. Эксперты предполагают, что это необходимо для снижения объемов финансовых поощрений госслужащих. В пользу этого аргумента говорит и то, что Минфин анонсировал сокращение штата чиновников ради повышения зарплат на государственной службе.

«Хвалительное» пособие будет готово к концу года, его сразу же разошлют всем руководителям. В Минтруде уверены, что нематериальная мотивация улучшит работу госаппарата. Чиновники будут стремиться выполнять свои обязанности качественно и добротно.

Допускается, что поощрения будут не только в словесной форме, но и визуальные: например, разрешат вручать почетные грамоты, звания, награждать знаками отличия, орденами или медалями.

- Многие распространенные методы мотивации неприменимы к чиновникам. Нельзя установить гибкий график работы или купить полис ДМС. А вот публичная похвала или поздравление с праздниками, бесплатное обучение или размещение на «доске почета» может стать отличным вариантом, - комментирует газете «Известия» член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU