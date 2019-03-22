2019-03-22T08:16:02+03:00
Происшествия

В аэропорту Токио на ВПП столкнулись два самолета

Оба воздушных судна направлялись в Шанхай и задели друг друга хвостами [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
На взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолетаНа взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолетаФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
Изменить размер текста:

На взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта столкнулись два самолета. Один из участников происшествия крылатый грузовик Boeing 767 японской компании Air Japan, второй – самолет McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Экипажи не заметили друг друга и воздушные корабли зацепились хвостами.

Известно, что оба лайнера направлялись в Шанхай, но теперь полет придется отложить. Повреждения у самолетов серьезные: у одного испорчено хвостовое оперение, а у другого двигатель. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По факту происшествия, которое произошло 22 марта, в аэропорту Нарита проводят проверку. Обошлось без пострадавших, так как скорости у самолетов на момент столкновения были не высокие, оба выполняли маневры.

Из-за случившегося в аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу, где произошло столкновение. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

В Токио на ВПП столкнулись два самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA стартовала с космодрома Куру
В Китае выясняют есть ли иностранцы среди 640 пострадавших от взрыва на химзаводе
Российские власти одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Мали
Губернаторов и министров обяжут хвалить подчиненных
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Помпео заявил, что США накажут всех причастных к аресту секретаря Гуаидо
Соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин продлят на три месяца
Погода в Москве на 22 марта 2019 года: ожидаются мокрый снег с дождем и сильный ветер
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
Помпео: США надеются на мирное урегулирование палестино-израильского конфликта
После взрыва на химзаводе в Китае в больницы поступили около 640 пострадавших
Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 44 человек
В Амстердаме решили запретить водить туристов в квартал красных фонарей
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Лидеры ЕС согласились отложить Brexit до 22 мая
В Липецке грузовик столкнулся с железнодорожным составом из локомотива и цистерны с топливом
Умерла актриса театра и кино Маргарита Жарова
В России прокомментировали заявление Трампа о признании Голан частью Израиля