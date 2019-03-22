В аэропорту Токио на ВПП столкнулись два самолета

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-22T08:16:02+03:00

Оба воздушных судна направлялись в Шанхай и задели друг друга хвостами [видео]

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На взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта столкнулись два самолета. Один из участников происшествия крылатый грузовик Boeing 767 японской компании Air Japan, второй – самолет McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Экипажи не заметили друг друга и воздушные корабли зацепились хвостами.

Известно, что оба лайнера направлялись в Шанхай, но теперь полет придется отложить. Повреждения у самолетов серьезные: у одного испорчено хвостовое оперение, а у другого двигатель. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По факту происшествия, которое произошло 22 марта, в аэропорту Нарита проводят проверку. Обошлось без пострадавших, так как скорости у самолетов на момент столкновения были не высокие, оба выполняли маневры.

Из-за случившегося в аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу, где произошло столкновение. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

В Токио на ВПП столкнулись два самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU